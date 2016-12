Eurolega: Milano non si ferma, Scariolo battuto

Dopo i successi contro Olympiacos e Siena, la 'nuova' e più convinta Milano parte subito fortissimo spinta da un grande Samardo Samuels che firma tre canestri nei primi 4' e fa volare i suoi fino al 16-7. Qualche errore di troppo impedisce però ai padroni di casa di scappare via subito: è soprattutto il centro dei baschi, Pleiss, a tenere vivi i suoi con 6 punti nel primo periodo. Milano amministra e colpisce ad ogni occasione, come sull'errore di Poeta a 5" sul cronometro con Langford che riparte velocissimo e proprio sulla sirena di fine quarto, trova i due punti e il fallo: 8° punto per il numero 23 biancorosso e punteggio sul 26-18. I baschi mantengono i ritmi decisamente alti, con Milano che ha voglia di difendere forte su ogni pallone e rende la vita difficile all'attacco della squadra di Scariolo. Con Hackett in panchina gravato da due falli, ci pensa Curtis Jerrells a far girare la squadra e, con 6 punti in successione, dimostra di poter diventare un elemento importante per sostituire gli uomini in quintetto. Milano continua a trovare spazi per colpire la difesa basca grazie al movimento di palla predicato da Banchi che porta all'intervallo lungo con ben quattro giocatori in odore di doppia cifra a 8 punti: Gentile, Moss, Jerrells e Langford.



Si riparte dal 48-38, con Milano che in pieno controllo del match sembra pronta a piazzare in qualsiasi momento il break decisivo. I biancorossi arrivano fino al 61-44 con 2' ancora da giocare nel terzo quarto grazie ai liberi di Langford ma poi commettono l'errore di pensare troppo presto che la partita sia finita e i baschi si rifanno sotto fino al -13 firmato da Lamont Hamilton. Banchi striglia i suoi nel mini intervallo prima dell'ultima frazione e con la tripla di Moss e il layup di Melli, l'Olimpia tocca il massimo vantaggio sul 71-55. Da qui Milano compie un'inspiegabile involuzione con i suoi giocatori che smettono di passarsi la palla tornando al brutto individualismo delle ultime, fallimentari, stagioni, e rischiando seriamente di complicare un match già chiuso. Vitoria mette in campo una rimonta disperata, firmando un parziale di 14-3 che fa tremare il Forum e porta i ragazzi di Scariolo a toccare addirittura il -4. A scacciare i fantasmi ci pensano però le giocate di Hackett, l'uomo giusto quando la palla scotta, e un recupero nel finale di Lawal che insieme ai liberi nel finale di Langford (7/7 dalla lunetta) spengono le ultime velleità spagnole. Nel prossimo turno l'Olimpia scenderà in campo nella tana dell'Efes ad Istanbul per avvicinarsi sempre più al sogno Final Four.