Nba: Knicks stesi da Indiana, ruggito Thunder

Tre gare in programma nell'ultimo turno Nba. I New York Knicks perdono 117-89 sul campo degli Indiana Pacers, la miglior squadra della Eastern Conference. Alla Bankers Life Fieldhouse la partita dura solo nel primo quarto (31-30 per NY), poi i Pacers scappano via e chiudono il discorso già all'intervallo (63-48). Super protagonista il newyorkese Lance Stephenson che realizza 28 punti, suo massimo in carriera, coadiuvato da Paul George, 25. Per i Knicks non bastano i 28 punti di Carmelo Anthony (18 nel primo quarto) mentre Andrea Bargnani chiude con appena 6 punti (3 su 9 al tiro) e 7 rimbalzi in 32 minuti.