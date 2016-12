Nba: Belinelli, 15 punti e altra vittoria

Dodici le partite giocate nella notte Nba , un solo italiano in campo. Marco Belinelli sigla 15 punti con 7 rimbalzi nella sesta vittoria consecutiva dei San Antonio Spurs , che sconfiggono gli Utah Jazz 109-105 . Brutta caduta dei Miami Heat a Washington : i Wizards vincono 114-97 nel giorno del ritorno in regular season di Greg Oden. Grande prova di Nate Robinson (24 punti in 23 minuti) nel 123-116 di Denver su Golden State.

Altra convincente dimostrazione di compattezza degli Spurs: all'AT&T Center San Antonio, nonostante i tanti minuti di riposo concessi da coach Popovich a Duncan e Ginobili, trova nel solito Tony Parker (25 punti e 9 assist) il grimaldello per spezzare la resistenza dei Jazz. Washington apre invece la mini crisi di Miami, che al Verizon Center trova la terza sconfitta in fila: non basta il ritorno in regular season della prima scelta 2007 Greg Oden (6 punti in 8 minuti), i Wizards trascinati da John Wall (25 punti e 9 assist) piazzano il 18esimo successo stagionale.Con un sensazionale ultimo quarto (14 punti dei 24 totali) Nate Robinson lancia Denver, che espugna la Oracle Arena di Oakland condannando Golden State alla 15esima sconfitta dell'anno, la quinta in casa. Sontuosa rimonta dei Clippers sui Mavericks: sotto di 17 a cinque minuti dalla fine, LA chiude sul 129-127 (Redick 33; Nowitzki 27). Ma è un piccolo suicidio dei Mavericks, che negli ultimi 3 minuti trovano un solo canestro (il jumper di Monta Ellis a 2'56" dalla sirena) e consentono a Griffin e compagni di vincere la 27esima gara stagionale.

Questi gli altri risultati della notte Nba:

Orlando-Chicago 125-128

Philadelphia-Charlotte 95-92

Boston-Toronto 88-83

Milwaukee-Memphis 77-82

Minnesota-Sacramento 108-111

New Orleans-Houston 100-103

Phoenix-Lakers 121-114

Portland-Cleveland 108-96