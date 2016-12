Nba, Datome benedice Andre Drummond

In campo ancora non sfonda come vorrebbe, ma Gigi Datome ha fatto breccia nel cuore dei tifosi di Detroit. E del suo compagno di squadra Andre Drummond, che su Instagram ha pubblicato un'altra divertentissima foto dell'ex mvp del campionato italiano. Lo scatto li ritrae insieme durante la "benedizione" impartita da Gigi: "Benedetto prima della partita da Jesus Gigi Datome" scrive il lungo dei Pistons, che già da qualche mese continua a paragonare Datome - per la sua folta chioma - a Gesù Cristo.