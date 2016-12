Nba: vittorie facili per Spurs e Kings

Tutto facile per i San Antonio Spurs che all'AT&T Center travolgono 104-86 i Minnesota Timberwolves . I neroargento scavano il solco decisivo a cavallo degli ultimi due quarti, grazie al 9 su 13 da tre di squadra e ai sei uomini in doppia cifra. Bene Leonard, 17 punti, e Parker, 14 con 10 assist, mentre Marco Belinelli porta alla causa 13 punti in 22 minuti con 5 su 8 al tiro, più 2 rimbalzi e 2 assist. Ai Twolves non bastano i 22 di Pekovic.

Alla Sleep Train Arena i Sacramento Kings asfaltano 124-80 i Cleveland Cavs. Gara senza storia, con i padroni di casa che allungano nel secondo periodo e non si voltano più indietro grazie ai 26 punti di Isaiah Thomas e ai 16 con 11 rimbalzi di DeMarcus Cousins. Nei Cavs serataccia per Irving: appena 7 punti con 3 su 14 al tiro. Al FedEx Forum finisce invece in volata col successo 108-101 dei Memphis Grizzlies sugli Atlanta Hawks. Agli ospiti non bastano i 21 punti di Millsap e i 20 di Teague per arginare i padroni di casa guidati da Conley, 21 punti, e Randolph, 18 con 12 rimbalzi.