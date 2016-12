Basket, Serie A: Brindisi campione d'inverno

L'ultimo turno del girone d'andata della Serie A di basket laurea Brindisi campione d'inverno grazie al successo per 89-80 contro Sassari , mentre Venezia supera Pesaro e conquista l'ultimo posto ancora disponibile per le Final Eight di Coppa Italia . Cantù batte Bologna 78-69, Roma sbanca il PalaWhirlpool di Varese 86-78, Pistoia è sconfitta 80-74 da Caserta, Cremona passa 95-90 sul parquet di Montegranaro.

L'Enel si dimostra grande squadra laureandosi campione d'inverno e testa di serie numero 1 nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia grazie al successo per 89-90 contro Sassari. Per Brindisi ottime le prove di Lewis e Dyson che firmano la vittoria con 22 e 17 punti; al Banco di Sardegna non bastano invece i 19 del solito Drake Diener. Rimane a contatto, in classifica e nelle ambizioni, Cantù che supera 78-69 Bologna grazie a Uter e Jenkins (18 punti per entrambi) e chiude il girone d'andata sicura del secondo posto.

Vittoria importante anche per Roma che mette in archivio la partita contro Venezia già nel terzo quarto (23-3 il parziale). Dopo due sconfitte di fila, torna alla vittoria per 80-74 Caserta (16 punti di Roberts, 15 di Brooks) contro Pistoia mentre cede Montegranaro contro Cremona 95-90 dopo una grande rimonta nell'ultimo periodo. Nell'anticipo delle 17, Venezia aveva battuto Pesaro 89-65 conquistando l'ultimo pass disponibile per le Final Eight. La Reyer, avendo però perso contro Reggio Emilia in campionato, ottiene l'ottavo posto e dovrà vedersela in Coppa Italia contro i primi della classe di Brindisi.