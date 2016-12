Nba: Bargnani c'è, continua la marcia di New York

Non si ferma la corsa di New York nel 2014. I Knicks vincono 102-92 a Philadephia e conquistano la quinta vittoria nelle sei gare del nuovo anno: Stoudemire (21) è il top scorer, ma anche Andrea Bargnani dice la sua con 10 punti, 3 assist e 4 rimbalzi. Sorride anche Detroit che batte 110-108 Phoenix, ma Gigi Datome resta in panchina per tutto il match. Torna al successo Okc, 101-85 con Milwaukee, mentre un Nowitzki da 40 punti trascina Dallas