Basket, Serie A: Reggio doma Avellino e va alle Final Eight

Nell'anticipo della 15a giornata di Serie A di basket, Reggio Emilia fa sette su sette in casa e batte 96-73 Avellino nello spareggio diretto per le Final Eight di Coppa Italia, in programma al Mediolanum Forum di Milano dal 7 al 9 febbraio. I padroni di casa dominano, e grazie alla doppia doppia da 17 punti e 11 assist di Andrea Cinciarini, salgono al settimo posto in classifica, con gli irpini che scalano in decima posizione.

Reggio Emilia scava subito il solco decisivo nel primo periodo, difendendo forte sul perimetro e concedendo solamente 8 punti agli avversari e segnandone ben 32. All'intervallo lungo il tabellone dice 61-33 per Cinciarini e compagni: ed è proprio il playmaker romagnolo l'Mvp indiscusso dell'incontro. Oltre che in fase realizzativa, Cinciarini mette facilmente in ritmo gli americani Troy Bell (15 punti)e l'ex Knicks James White, 16 alla fine per lui. A nulla servono le contromosse di Vitucci nel secondo tempo, che prova ad alternare senza successo i navigati Cavaliero e Spinelli in cabina di regia. A nulla servono i 15 punti, conditi da 5 palle perse, dell'ex blaugrana Lakovic. Reggio Emilia si dimostra squadra imbattibile quando gioca davanti al pubblico del PalaBigi e grazie alla sua solidità andrà a giocarsi la Coppa Italia a Milano, mentre Avellino dovrà provare a smaltire in fretta questo brutto ko per rimanere agganciata alla zona playoff.