Nba: derby ai Clippers, Miami ko a Brooklyn

Venerdì notte molto ricco in Nba con ben 12 partite. Riflettori puntati sul Barclays Center dove i Brooklyn Nets battono 104-95 i Miami Heat dopo due supplementari e infilano la quinta vittoria consecutiva. Per i campioni in carica, senza Wade e Chalmers, è la seconda sconfitta di fila dopo quella di ieri sempre a New York ma contro i Knicks. LeBron James chiude con 36 punti ma esce per 6 falli prima della fine del primo overtime: senza di lui ci pensa Cole a forzare la gara al secondo supplementare ma poi i Nets scappano via grazie ai canestri di Pierce, 23 punti, Garnett, 12, e Livingston, il play che gioca 51 minuti e chiude con 19 e 11 assist.