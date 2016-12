Nba, il vizietto di Kevin Durant... il narghilè

Il vizio di Kevin Durant sembra proprio essere il narghilè. Non è la prima volta, infatti, che il cestista americano viene immortalato a fumare in diversi locali sparsi per il mondo. Quello, però, che è successo è quantomeno singolare. L'asso di Oklahoma ha twittato prima una foto di se stesso mentre fuma, probabilmente un narghilè. Subito dopo KD ha eliminato il post spiegando che il suo telefono è stato hackerato.