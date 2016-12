Nba: Warriors ko a Brooklyn, bene gli Spurs

Nove gare giocate nella notte Nba. I San Antonio Spurs battono 112-90 i Dallas Mavericks nel derby del Texas. I neroargento, senza Ginobili, possono contare sui 25 punti di Tony Parker e sui 17 (6 su 9 al tiro, 2 su 3 da tre) di Marco Belinelli in uscita dalla panchina. Rivede il campo Gigi Datome: per l'azzurro 2 punti in due minuti nella sconfitta 112-91 dei Detroit Pistons in casa dei Toronto Raptors guidati da Lowry, 21 punti.