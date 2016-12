Basket, Eurocup: Cantù battuta in Francia

Nel prossimo turno Cantù ospiterà i tedeschi del Ratiopharm Ulm.

Non brillantissimi i primi attacchi di Cantù con Aradori che comincia con 0/2 dal campo e Ragland che fatica ad entrare in partita. Si procede punto a punto e dopo 4'e30 Jenkins centra la tripla dall'angolo che vale il 10 pari. Male ancora Ragland che prima perde palla e regala il +4 ai francesi e poi si fa stoppare il lay up del 15-15. Due punti di Thomas e una tripla sbagliata da Jenkins permettono a Nanterre di chiudere i primi 10' sul 19-15. Le squadre continuano a mettere in campo agonismo ma poca precisione al tiro e solo due canestri consecutivi ancora di Thomas regalano ai francesi il +6 sul 23-17. Il parziale è subito ricucito da una tripla di Ragland e da 5 punti consecutivi di Stefano Gentile che portano Cantù sul +2.

La FoxTown non riesce a scappar via e il primo tempo si chiude sul 29-31.

L'equilibrio continua anche nel terzo quarto con Leunen che sbaglia la sua terza tripla consecutiva permettendo il pareggio francese con i liberi dell'ex di turno David Lighty. Le due squadre procedono a braccetto fino al 38-38 poi, nei 5' finali, si scatena Sergii Gladyr. La guardia ucraina sigla 11 punti in rapida successione con tre triple che portano i suoi sul 51-42. Cantù cerca di evitare la debacle con i liberi di Uter e Gentile, prima che Ragland in lay up chiuda il quarto sul 53-46.

Al ritorno in campo la FoxTown comincia una lenta rimonta, ritrovando nel momento più importante un Aradori fino a qui autore di soli 4 punti con 2/7 al tiro. A 2'e30 dalla fine grazie ad un parziale di 10-2 Cantù rimette la testa avanti sul 59-58 ma è ancora Gladyr a trovare la tripla che vale l'ennesimo controsorpasso. Gli ultimi secondi di gara regalano l'overtime alle due squadre con Meacham che fa 1/2 dalla lunetta mentre Aradori non sbaglia i suoi liberi per il 63 pari.

Nel primo supplementare Cantù vola avanti sul 68-71 con Uter e Aradori ma non riesce a chiudere la partita pagando la poca lucidità di Leunen, che esce per falli e regala due liberi a cronometro fermo a Nanterre, e di Ragland che con 10'' ancora da giocare prova una tripla impossibile non trovando neppure il ferro: il tabellone dice 71-71 è c'è bisogno quindi di un secondo overtime. I francesi giocano gli ultimi 5' da grande squadra affidandosi alla serata super di Gladyr che con 30 punti e la tripla dell'81-79 a 2'19 dal termine regala l'ultimo e definitivo sorpasso ai suoi. Cantù non riesce più a farsi sotto scivolando addirittura a -6 per chiudere poi sul definitivo 88-84 con il lay up di Ragland.