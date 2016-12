Basket, Serie A: Cantù batte Reggio e vola in vetta

Dimostrazione di forza per gli uomini di Pino Sacripanti, con la sfida della Mapooro Arena che resta in equilibrio solo nel primo quarto, chiuso sul 16-13. Poi i padroni di casa scappano e mantengono un vantaggio rassicurante per tutta la gara, fino al 73-65 della sirena: grande soprattutto la prova di Stefano Gentile, che chiude con 19 punti e percentuali di rilievo (3/5 da 2, 3/6 da tre e 4/4 ai liberi); solo 2 punti e 3 rimbalzi per Marconato, all'esordio stagionale con i lombardi.

Sfida al cardiopalma quella del PalaCarrara, con Pistoia che mette altro fieno in cascina verso la salvezza sconfiggendo Bologna e avvicinandola in classifica (12 punti per i toscani, solo 2 in più per la Granarolo). Dopo 39 minuti all'insegna dell'equilibrio e sul 78-79 per i felsinei, tocca all'ex Boston JaJuan Johnson mettere il canestro da 2 decisivo per la vittoria finale.

Con le due sconfitte odierne la Reggiana e Bologna, appaiate in settima posizione a quota 14, rischiano grosso in ottica Final Eight di Coppa Italia; praticamente certo, invece, l'approdo di Milano, attualmente sesta in classifica.