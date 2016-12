Nba: Carmelo Anthony sul mercato?

L'ultimo giorno utile per gli scambi è ancora lontano ma i rumors di mercato sono sempre più bollenti in Nba e nelle ultime ore si parla addirittura di un possibile addio di Carmelo Anthony ai New York Knicks . La franchigia della Grande Mela sta andando male, la stella a fine stagione potrebbe decidere di uscire dal contratto e diventare free agent e così la proprietà potrebbe pensare a uno scambio per non perderlo senza nulla in cambio.

Secondo Chris Sheridan ci sarebbero tre opzioni: ai Clippers in cambio di un pacchetto che coinvolge Blake Griffin, ai Bulls per Deng, Gibson e una prima scelta; ai Lakers insieme a JR Smith per Pau Gasol e Nick Young. Al momento si tratta solo di voci ma qualcosa potrebbe anche prendere quota. Difficile invece che vada in porto lo scambio tra Lakers e Cavaliers con Pau Gasol per Andrew Bynum: i gialloviola sono interessati soltanto a un playmaker visti gli infortuni a Nash, Blake e Farmar e vorrebbero Kyle Lowry dei Raptors (su di lui anche Nets e Knicks), o al massimo a un tassello a basso costo come Hedo Turkoglu, rilasciato dagli Orlando Magic (il turco vuole restare in America e piace anche agli Hawks). Cleveland, che vuole disfarsi di Bynum (dopo il 7 gennaio il suo contratto diventa interamente garantito), potrebbe scambiarlo con Jefferson degli Utah Jazz.