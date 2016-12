Basket, Eurolega: Milano travolta dal Panathinaikos

Peccato per la squadra di Banchi, perché gli elementi per cercare l'impresa ad Atene c'erano proprio tutti: difesa forte e quasi sempre attenta, svariate difficoltà in attacco per la squadra di Pedoulakis e serata non certo indimenticabile dei lunghi biancoverdi (7 punti per Lasme, solo 1 per Batiste). Ma le speranze meneghine s'infrangono su percentuali di tiro disastrose (44% da 2, 26% da 3 e addirittura 55% ai liberi) e su un gioco che non ha ancora trovato la fluidità necessaria per gare di questo tipo.

Dopo un primo quarto equilibrato, in cui Nicolò Melli mette a segno gli unici 5 punti della sua serata, il Pana scappa pian piano arrivando sul 38-31 all'intervallo lungo. Strappo decisivo sul finale del terzo periodo, con Roko Ukic (11 alla fine per l'ex Fenerbahce) che dà fiato a Diamantidis (11 assist per Spider Man) e mette 2 triple fondamentali per l'allungo: male Samardo Samuels, al rientro dopo 2 mesi di assenza per una frattura alla mano e in evidente difficoltà, male anche gli arbitri con diversi fischi che non aiutano certo le velleità biancorosse di rimonta.

Nell'ultimo quarto, poi, non c'è storia: i greci salgono di tono, Jerrells e Hackett (solo 3 punti e 3 assist in 23 minuti) non garantiscono ancora un'adeguata assistenza in cabina di regia e, nonostante i 14 punti di Alessandro Gentile, Milano sprofonda a - 16. Si chiude sul 73-57 per i greci, risultato estremamente negativo anche per la differenza canestri: se vuole avere qualche speranza in un girone di ferro Milano deve fare la corsa proprio sul Pana, e lo scontro diretto a parità di vittorie a questo punto favorirebbe quasi certamente i biancoverdi. Zero sorprese nelle altre gare del gruppo E: Vitoria vince 93-79 a Malaga (non impiegato Beppe Poeta, che avrebbe fatto il suo esordio in Spagna), il Barcellona invece schianta 84-65 l'Efes. E' ancora presto per dare giudizi, ma per l'Olimpia la strada pare davvero in salita.