Basket, Peppe Poeta firma col Vitoria

Era il free agent italiano più importante e il 2014 gli ha portato subito una lieta sorpresa. Peppe Poeta ha, infatti, firmato un contratto con il Laboral Kutxa Vitoria, squadra spagnola allenata dell'ex Olimpia Milano, Sergio Scariolo. L'azzurro, che si trova già in Spagna, affronterà proprio la EA7 in Eurolega per le Top 16. Una sfida di livello e di grande stimolo. "A volte i sogni si avverano" il suo commento.