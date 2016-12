Basket Nba: LeBron James, il compleanno perfetto

E' il giorno di LeBron James. Dopo aver saltato la gara contro i Blazers per un infortunio muscolare, il Re torna nel giorno del suo 29esimo compleanno e stende Denver, mettendo a referto 26 punti, 10 assist e 6 rimbalzi nel 97-94 del Pepsi Center. Ancora tanta panchina per Gigi Datome, unico italiano in campo nella notte: 0 punti in soli 3 minuti per l'ala di Montebelluna, Detroit perde in casa 106-99 contro Washington.