"Quenelle" antisemita: anche Tony Parker nella bufera

Non solo Anelka è finito nella bufera in Francia per la "quenelle", il gesto antisemita inventato dal comico Dieudonné. Questa volta a chiedere scusa è la star Nba Tony Parker che ha postato su Twitter una foto proprio con il comico, scatenando le veementi proteste: "Quando ho fatto quella foto non pensavo di ferire qualcuno - ha spiegato Parker -. Ora che conosco il significato del gesto, mi scuso sinceramente. Non lo farò più".