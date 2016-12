Basket, Serie A: Reggio Emilia piega Venezia

Contrariamente a quanto può fare pensare il risultato la partita procede a lungo sul filo dell'equilibrio. Il primo tempo, in cui la forbice tra le due squadre non va mai oltre i 5 punti, si chiude sul 40-40: un andamento che non lascia intuire niente di quanto avverrà a partire dai minuti finali del terzo quarto, quando i padroni di casa piazzano un primo importante parziale di 14-2. Reggio Emilia, avanti di 7 prima degli ultimi 10 minuti di gara (65-58), prende il largo in avvio di ultimo quarto grazie alle triple di Kaukenas (saranno 17 i punti del lituano a fine gara) e Bell. Venezia non trova più la via del canestro (28-15 per i padroni di casa il parziale dell'ultimo quarto) e alza bandiera bianca. Finale nervoso: Donell Taylor, ex di turno autore di 13 punti, scaglia la palla contro un arbitro e viene espulso.