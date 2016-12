Basket: Milano, ufficiale la rescissione con Marquez Haynes

L'Olimpia Milano ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto con il giocatore Marquez Haynes. Il playmaker, acquistato in estate dai tedeschi dell'Artland Dragons, ha deluso le aspettative della società e non rientrava più negli schemi di coach Luca Banchi dopo il recente acquisto di Daniel Hackett da Siena. Ora che Haynes è libero dall'EA7 appare confermata la voce che voleva il giocatore prossimo ad accasarsi proprio alla Mens Sana.

Il play americano di passaporto georgiano arriva da una stagione dove ha disputato 11 partite, con 4.5 punti e 1 assist in 14.3 minuti di media, ed è intenzionato a riscattarsi nella nuova esperienza in terra senese alla corte di Marco Crespi.

Siena intanto, nel tentativo di dimenticare la pesante cessione di Hackett, oltre a Haynes sta per ingaggiare anche Matt Janning. Il giocatore sta infatti per tornare in maglia biancoverde dopo le buone prestazioni della scorsa stagione, e si è aggregato al gruppo in attesa che vengano completate le visite mediche e le pratiche burocratiche che ancora lo legano al Cibona Zagabria, suo attuale club.