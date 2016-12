Sassari: ufficiale il ritorno di Gordon

Importante rinforzo per la Dinamo Sassari che, in vista del proseguo del campionato e delle Last 32 di Eurocup, ha ingaggiato il lungo californiano Drew Gordon. Il 23enne ex New Mexico University, 205 cm per 111 kg, aveva già giocato in Sardegna nella seconda parte della scorsa stagione viaggiando a 11 punti e 7 rimbalzi di media in 11 partite. La scorsa estate aveva deciso di tentare l'avventura americana nelle Summer League ma senza fortuna.