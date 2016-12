Nba: Westbrook ancora ko, fuori due mesi

Non si placano gli infortuni in Nba. Dopo Derrick Rose e il nuovo stop di Kobe Bryant, anche Russell Westbrook è tornato sotto i ferri. Il playmaker degli Oklahoma City Thunder si è operato nuovamente in atrorscopia al ginocchio destro infortunatosi negli scorsi playoff e tornerà in campo dopo la pausa per l'All Star Game, in programma il 16 febbraio 2014 a New Orleans.