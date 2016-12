Nba: San Antonio ok, ma Belinelli non brilla

Sorride San Antonio nella notte Nba. Gli Spurs vincono 116-107 sul parquet di Dallas ma la stella di Marco Belinelli non brilla: per l'azzurro 19 minuti con 4 punti, un assist e tre rimbalzi. Vince pure Houston che, dopo aver battuto ieri proprio i ragazzi di Popovich, si ripetono stendendo Memphis 100-92. Serve il supplementare a Portland per avere la meglio dei Clippers (116-112), così come ad Atlanta per imporsi su Cleveland (127-125).