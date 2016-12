Nba: gli italiani ridono, Miami stende Atlanta

Undici le gare giocate nella notte Nba , in campo tutti gli italiani ad eccezione del lungodegente Danilo Gallinari . Nota di merito, finalmente, per Gigi Datome , che coi suoi 13 punti in 17 minuti contribuisce al successo 115-92 di Detroit in casa dei Cavs. Discreta prova per Bargnani , autore di 13 punti nel 103-98 che rilancia i Knicks ad Orlando. Belinelli , invece, ne mette solo 4 a referto nel 112-99 casalingo di San Antonio su Toronto.

Si parte da Datome, che nella comoda vittoria della Quicken Loans Arena di Cleveland trova un discreto minutaggio (la maggior parte nell'ultimo quarto, a gara già indirizzata) e firma 13 punti con 6/13 dal campo: per i Pistons spicca la prova di Josh Smith, 25 punti e 8 rimbalzi.

Il Mago, invece, contribuisce al tentativo di rilancio della disastrata New York, che nella sfida dell'Amway Center di Orlando deve registrare anche il leggero infortunio alla caviglia sinistra di Carmelo Anthony: Bargnani fa 13 punti in 28 minuti, i Knicks vincono 103-98 contro i Magic e trovano il nono successo in regular.

Serata interlocutoria, invece, per Marco Belinelli: la sua prova incolore (solo 4 punti in 19 minuti con 2/7 dal campo) non inficia però il cammino degli Spurs, che lanciati dai 26 punti e 8 assist di Tony Parker hanno la meglio 112-99 di Toronto, che ieri aveva sconfitto a domicilio Oklahoma City. La gara più significativa della notte era però quella della AmericanAirlines Arena tra Heat e Hawks: finisce 121-119 all'overtime per Miami, col solito LeBron James che firma 38 punti e marchia la 14esima vittoria casalinga in stagione. Interessante anche il match del Pepsi Center di Denver, coi Nuggets che si fanno battere dai Warriors 89-81: decisivo David Lee con 28 punti e 11/21 complessivo dal campo. Continua, infine, la crisi dei Brooklyn Nets, battuti 103-86 in casa da Indiana: Lance Stephenson mette a referto il suo career high (26 punti) proprio a New York, la città che gli ha dato i natali.

Questi gli altri risultati della notte Nba:

Charlotte-Milwaukee 111-110

Houston-Dallas 104-111

Memphis-Utah 104-94

Phoenix-Lakers 117-90

Sacramento-New Orleans 100-113