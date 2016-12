Basket, serie A: derby a Cantù, Milano travolta

Al Pianella è un trionfo per Cantù che stravince il derby numero 152 della storia contro Milano , posticipo dell'11a giornata di serie A. L'Acqua Vitasnella, con un devastante parziale a cavallo degli ultimi due quarti, trova la vittoria per 87-72 e sale al secondo posto della classifica a quota 16 punti con Sassari e Brindisi; l'EA7 Emporio Armani, in attesa del nuovo acquisto Daniel Hackett , resta ferma in sesta posizione a 12 punti.

Nel prossimo turno, giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, l'Olimpia ospita Cremona mentre i brianzoli saranno a Venezia.

Il match, in un Pianella come sempre bollente, ancor di più per il sentito derby lombardo, inizia sul filo dell'equilibrio. A fine primo quarto la situazione è in parità, 23-23, mentre nel secondo periodo, dopo un tentativo di fuga di Milano (23-28), è Cantù a prendere in mano la situazione e ad andare al riposo sul 41-35 spinto dalla triple di Leunen (12 punti).

Nel terzo quarto l'Acqua Vitasnella parte bene e trova il +11 (53-42) con una tripla di Jenkins ma Milano, trascinata da un bollente Alessandro Gentile e dal solito Keith Langford, ritorna a contatto fino al -3 (57-54). Cantù però non sta a guardare e risponde con le bombe di Stefano Gentile, fratello di Alessandro, e Ragland e al 30' la squadra di Sacripanti guida 66-57.

Nell'ultimo periodo ci si attende un nuovo ritorno dell'Armani ma il break iniziale di 12-4, chiuso da una tripla di Rullo, lancia Cantù sul 78-61 e 5' dalla fine fa calare il sipario sul derby, chiusosi sul punteggio di 87-72 per i brianzoli. L'Acqua Vitasnella ha una grande prova corale, con quattro giocatori in doppia cifra (Jenkins il migliore con 17 punti). All'EA7 Emporio Armani non bastano i 31 di un superbo Alessandro Gentile e i 18 di Langford.