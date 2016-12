Nba: Bargnani, ennesima sconfitta con Memphis

Due i match giocati nel mezzogiorno del sabato in Nba. Protagonisti negativi, ancora una volta, i New York Knicks di Andrea Bargnani: il 95-87 contro Memphis vale la 18esima sconfitta stagionale per la squadra del Mago, che mette soli 3 punti in 22 minuti e non riesce ad incidere. Nell'altra sfida, invece, i Washington Wizards espugnano 106-99 Boston: decisivi Ariza (27 punti) e John Wall (20).