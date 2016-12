Hackett: "A Milano il contratto della vita"

Manca soltanto l'ufficialità del trasferimento di Hackett dalla Montepaschi Siena all'EA7 Emporio Armani Milano, dove ritroverà gli ex compagni Moss e Kangur, e coach Banchi. Le società hanno trovato l'accordo per una somma vicina ai 500mila euro mentre il giocatore firmerà un contratto da 800mila euro a stagione fino al 2015 senza Nba Escape il prossimo giugno. Hackett ha parlato al Corriere Fiorentino: "E' il contratto della vita".

"Ho il rammarico di non aver raggiunto le Top 16 con Siena. Credo comunque di aver lasciato un bel segno qui a Siena. La Mens Sana mi ha aiutato a crescere, non solo con la conquista di tutti i trofei, ma mi ha cresciuto come ragazzo, mi ha aiutato a maturare, quindi, spero sia un arrivederci".

Sul futuro a Milano, Hackett ha aggiunto: "Sarà senz'altro una cosa particolare per me giocare a Milano dove troverò Luca Banchi e David Moss. Però è una sfida che prendo a testa alta e spalle larghe. Non nego a nessuno che questo per me rappresenta il contratto della vita e sono contento perché, anche con il buy out a favore della società, darò un piccolo contributo anche alla Mens Sana per il proseguimento di questa società. E' una vittoria su tutti e due i campi sia per me che per la società".

Già la scorsa estate la guardia pesarese era stata vicino a Milano ma il giocatore preferì restare alla Mens Sana: ora, con le difficoltà del club, ha deciso di accettare la corte dell'Olimpia, destinazione preferita ai turchi del Galatasaray.