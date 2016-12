Resta deserta l'asta per la vendita della villa di Michael Jordan

Questa volta Michael Jordan non è riuscito ad andare a canestro. L'asta per la vendita della villa dell'ex cestista americano è rimasta infatti deserta. Jordan aveva deciso di mettere in vendita l'immobile nel febbraio del 2012 e, a fronte della mancanza di compratori, due mesi fa aveva scelto di mettere all'asta la mega abitazione. Nessuna proposta è tuttavia arrivata. E dire che la data era stata posticipata per consentire, a coloro che erano interessati, di avere più tempo per formulare l'offerta...