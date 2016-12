Nba, tegola Lakers: sei settimane di stop per Kobe Bryant

Periodo davvero sfortunato per i Los Angeles Lakers che perdono ancora una volta il loro leader, Kobe Bryant. Nuovo stop per il Black Mamba che dovrà stare lontano dal parquet per 6 settimane per una frattura al piatto tibiale del ginocchio sinistro. La guardia dei Lakers, tornato da poco a giocare in Nba dopo la rottura del tendine d'Achille in aprile, si è infortunato martedì notte nel match vinto da Los Angeles contro Memphis.