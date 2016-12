Basket, Eurolega: Siena-Malaga 62-64, Montepaschi eliminata

E' stata una partita caratterizzata dai bassi punteggi, con Malaga quasi sempre avanti: spagnoli in testa a fine primo periodo (15-12) e poi in fuga nel secondo quando alimentano sensibilmente il vantaggio (32-20). Siena non segna mai da tre punti: il primo canestro dalla lunga distanza, dopo diciassette tentativi sbagliati, lo sigla Carter al 25' per il 29-35. Il quarto periodo è emozionante: un'altra tripla di Carter regala a Siena il vantaggio (51-48) ma l'Unicaja ribatte con un parziale di 9-0. Poi nel finale succede di tutto: Hunter porta avanti Siena (60-59), Toolson infila in modo incredibile la tripla del +2, poi Hunter pareggia a 4 secondi dal termine. Quando tutto sembra destinato ai tempi supplementari, Granger infila proprio sulla sirena il canestro della vittoria spagnola e dell'eliminazione senese.

HACKETT SALUTA TUTTI: FUTURO A MILANO

Con l'eliminazione di Siena sembra ormai segnato il destino di Hackett, che si trasferirà a Milano con un accordo fino alla fine della stagione. La guardia, dopo il match, ha rilasciato alcune dichiarazioni che profumano d'addio: "Non so se la squadra continuerà a giocare in Eurocup con Daniel Hackett - le parole dello stesso giocatore -. Sono state 3 settimane turbolente ed essere sempre sui giornali non è stato facile neanche per me. Voglio bene a Siena, penso di aver dato tutto e qualunque sia il mio destino ho cercato di fare il meglio per questa società che mi ha portato ad essere campione d'Italia". Per l'ufficialità del suo passaggio all'EA7 mancherebbero solo i dettagli legati alla clausola d'uscita in caso di chiamata da parte dell'Nba.