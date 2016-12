Eurocup: Cantù, vittoria e primo posto

La FoxTown Cantù chiude alla grande la prima fase di Eurocup vincendo 92-68 in casa contro il Cibona Zagabria e conquistando il primo posto nel gruppo A. Nella 10a e ultima giornata della fase a gironi la Cimberio Varese vince 86-75 in casa della Ratiopharm Ulm mentre l'Acea Roma perde 96-88 dopo un supplementare sul campo del Telekom Bonn : entrambe le formazioni italiane erano già comunque eliminate.

Cantù non ha la minima difficoltà contro i croati del Cibona, eliminati da tempo e con una sola vittoria in Eurocup. La squadra di Sacripanti scappa nel secondo periodo (+16 all'intervallo) e nel terzo periodo chiude i conti, arrivando al +24 al 30'. Al Cibona non bastano i 22 punti con 12 rimbalzi del gioiello Dario Saric mentre per la FoxTown spiccano i 18 punti di Leunen e i 14 di Aradori.

La Cimberio, senza coach Frates a casa con l'influenza, ha un sussulto d'orgoglio e trova la seconda vittoria della sua stagione europea con una prova convincente in un match condotto sempre in testa. Per Ulm ci sono i 16 punti con 11 rimbalzi del pivot Plaisted mentre Varese ha 18 punti da Sakota e 17 da Banks. L'Acea invece chiude con la sconfitta a Bonn, raggiunta sull'83-83 a 5" dalla fine. Nel supplementare i tedeschi sono più lucidi e si impongono grazie ai 21 punti di Veikalas e McLean. Per Roma, che chiude al quinto posto nel girone D, ci sono i 24 punti di Hosley e i 23 di Taylor.