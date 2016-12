Nba: Ajinca firma con i Pelicans

Alexis Ajinca, centro francese di 218 cm, attualmente in forza allo Strasburgo, ha firmato con i New Orleans Pelicans. Ad annunciarlo lo stesso club transalpino che, dopo aver trattato il buyout con la franchigia americana, ha dato il via libera alla trattativa, e il giocatore con un Tweet. I Pelicans quindi, dovranno versare un indennizzo pari a 575mila dollari; al giocatore, invece, andrà un contratto totalmente garantito di due anni al minimo salariale.

Si prospetta quindi un ritorno in Nba per il centro francese dopo le 71 partite già giocate dal 2008 al 2011 tra Charlotte, Dallas e Toronto. Un'esperienza non certo entusiasmante, alla luce dei 7.8 minuti di media giocati, 1.6 rimbalzi catturati e 3.1 punti segnati, che ha comunque convinto la dirigenza di New Orleans a dare una nuova opportunità ad Ajinca complici anche gli infortuni di Greg Stiemsma e, soprattutto, di Anthony Davis. Con il sophomore ai box, rientrerà solo in gennaio, tutto il peso del pitturato è ricaduto sulle spalle di Jason Smith, a cui Ajinca sarà chiamato da subito a dare una mano per proseguire con il buon record di 11-12 fin qui ottenuto.