Nba, Rockets: Asik, scambio a tre con Celtics e Cavs

Potrebbe arrivare entro breve la parola fine alla telenovela Omer Asik, che dall'inizio di questa regular season sta tenendo banco in casa Houston Rockets: il centro turco potrebbe finire in una trade a tre che coinvolgerebbe Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Asik in biancoverde, Jeff Green ai Cavs, con i texani che riceverebbero una prima scelta e libererebbero spazio salariale per rifirmare in estate Chandler Parsons.

Dopo l'arrivo di Dwight Howard, l'ex centro dei Bulls ha trovato sempre meno spazio e col passare del tempo i rapporti con McHale si sono fatti sempre più tesi. Le doti a rimbalzo e la fisicità del turco fanno gola a tante franchigie Nba, e dopo tre mesi passati a chiedere di essere ceduto, i Rockets si sono imposti come deadline quella del 19 dicembre per scambiare il turco col miglior offerente. Oltre alle già citate Cleveland e Boston, occhio anche a Philadelphia, che potrebbe mettere sul piatto uno tra Spencer Hawes o addirittura Thaddeus Young.