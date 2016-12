Eurocup: Sassari, sconfitta indolore a Charleroi

La Dinamo Sassari chiude con una sconfitta indolore la fase a gironi di Eurocup . Gli uomini di Meo Sacchetti perdono a Charleroi contro lo Spirou , ultimo in classifica, ma terminano comunque in vetta nel gruppo B : decisiva la vittoria di settimana scorsa contro il Cedevita, che ha garantito il primato alla squadra sarda. Sette vinte e 3 perse l'invidiabile score di Sassari, che con Cantù rappresenterà il tricolore anche nella seconda fase.

La Dinamo poteva prendere l'ultimo ed ininfluente impegno della fase a gironi come una scampagnata, e invece all'Rtl Spirou Dome è partita vera. Sacchetti è privo di Travis Diener ma viene trascinato da Omar Thomas, miglior marcatore sardo con 15 punti (4/7 da 2 e 2/5 da 3); nei primi due quarti non c'è storia, Sassari si dimostra più forte e chiude avanti 44-36. Poi lo Spirou, squadra che due anni fa diede filo da torcere a Milano in Eurolega, si sveglia e piazza il parziale di 32-19 che chiude la gara. Finisce 68-63, con l'ex Casale e Forlì Joe Trapani mattatore con 24 punti in 35 minuti. Sassari vola alle Last 16 e non vuole smettere di sognare.