Nba: Bargnani show e vittoria, bene anche Belinelli

Ottima prestazione di Andrea Bargnani che realizza 23 punti con 6 rimbalzi in 36 minuti nel successo casalingo dei New York Knicks 111-106 contro gli Atlanta Hawks. Il migliore è Anthony che chiude con 35 punti. Non si ferma la marcia degli Spurs che passano 100-84 sul campo degli Utah Jazz. Marco Belinelli fa 11 punti in 24 minuti con 3 su 3 da tre ma il migliore è sempre Duncan che firma la doppia doppia da 22 e 12 rimbalzi.