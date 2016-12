Basket, Serie A: Sassari in vetta, Reggio Emilia c'è

La Dinamo Sassari legittima il primo posto in classifica con una prova di carattere contro un'avversaria come Montegranaro forse troppo remissiva. Gli uomini di Sacchetti si impongono 88-69 al PalaSavelli di Porto San Giorgio grazie ad una grande prestazione di Drake Diener e Omar Thomas autori di 18 punti a testa. La Banco di Sardegna mette virtualmente il match in ghiaccio già all'intervallo lungo, chiuso in vantaggio di 15 lunghezze. Gli ultimi due quarti sono una pura formalità per la squadra sarda che amministra il vantaggio senza grossi patemi. Periodo davvero negativo per la Sutor Montegranaro, terzultima a 6 punti.

Bella vittoria anche per Reggio Emilia che si impone 93-75 sulla Vanoli Cremona nel giorno del debutto di Rimantas Kaukenas con la maglia numero 13 della Grissin Bon. Il lituano, ex Siena, mette a referto 9 punti in 15 minuti. Il top scorer della serata è però Troy Bell con 24 punti e 2 rimbalzi in 30 minuti. Dopo un primo quarto equilibrato (21-20) la Grissin Bon mette il turbo e, al termine del terzo parziale, chiude in vantaggio di 19 punti. Per la Vanoli non c'è più nulla da fare e così Reggio Emilia può festeggiare davanti ai suoi tifosi un successo che la porta a quota 10, nelle zone alte della classifica.