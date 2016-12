Nba: Bargnani fa 22 punti, ma i Knicks vanno ko

Tredici partite illuminano la notte Nba. Due gli italiani in campo, bene Belinelli che segna 12 punti nel 117-110 con cui gli Spurs superano i Timberwolves. La giornata super di Love, che si concede il lusso di realizzare 42 punti e conquistare anche 14 rimbalzi, non basta a Minnesota. Buona anche la prova di Bargnani , ma non è sufficiente ai Knicks il contributo di 22 punti del Mago per sbarazzarsi dei Celtics, New York cede 90-86.

Grande attesa, invece, per la sfida Durant-Bryant. Il duello lo porta a casa il campione dei Thunder, i Lakers vengono travolti 122-97 alla Chesapeake Energy Arena. Per l'ala piccola di Oklahoma i punti finali sono 31. Il fuoriclasse di Los Angeles appare ancora lontano dai fasti di un tempo dopo l'infurtunio, per lui i punti sono solo 4, anche se la doppia cifra la ottiene alla voce rimbalzi, ben 13.

Il terzo azzurro impegnato resta tutto il tempo in panchina, neanche un minuto per Datome nella vittoria dei suoi Pistons sui Nets per 103-99. Monroe e Drummond, entrambi con 22 punti a referto, regalano il successo a Detroit. Ci pensa invece il solito Harden a trascinare i Rockets (26 punti per il Barba), i Warriors si inchinano col punteggio finale di 116-112, la vittoria di Houston passa anche dai 23 punti di Parsons. Stesso score del miglior marcatore di Golden State, Lee. La coppia Dragic-Bladsoe, con 29 e 28 punti segnati, illumina l'US Airways Center di Phoenix, i Suns superano i Kings per 116-107. Thomas è il migliore di Sacramento con 29 centri. I Bulls di misura battono i Bucks, finale 91-90. Servono invece gli overtime agli Hawks per spuntarla sui Wizards, 101-99 il finale. Grande prova di Horford nelle fila di Atlanta che mette a referto 34 punti. I Nuggets, che rischiano di non vedere per l'intera stagione Danilo Gallinari in campo, ancora infortunato, perdono in casa contro i Jazz per 103-99. La copertina di questa partita è tutta per Hayward, 30 punti, 13 rimbalzi e 5 assist che fanno sognare i tifosi di Utah.