Eurolega: Siena e Milano, caccia alle Top 16

Siena e Milano vanno a caccia del pass per le Top Sixteen di Eurolega. La Montepaschi di coach Crespi dovrà fare l'impresa contro i bi-campioni d'Europa dell' Olympiakos , ancora imbattuto nel girone. L'Olimpia Milano riceve al PalaDesio il Bamberg , già sconfitti all'andata. Langford e compagni hanno un importante match point da non fallire, infatti un'eventuale vittoria dell'EA7 qualificherebbe in anticipo gli uomini di Luca Banchi.

Impresa difficile per Siena con il pronostico tutto a favore di Spanoulis e compagni anche se all'andata i toscani non sfigurarono. I biancoverdi sono 3-5, al pari di Bayern Monaco e Malaga che si affrontano in questo turno. Verosimilmente tutto è rimandato alla decisiva sfida dell'ultimo turno a Firenze contro gli spagnoli, già battuti all'andata.

La situazione dell'Olimpia è leggermente più tranquilla. La squadra di Banchi è seconda a pari punti con l'Anadolu Efes (4-4), mentre dietro inseguono proprio Bamberg e Zalgiris Kaunas con lo score di 3 vittorie e 5 sconfitte. Sia per Milano sia per i turchi, una vittoria varrebbe il passaggio al prossimo turno mentre un ko rimescolerebbe tutto e si avrebbe un'ultima giornata da brividi.