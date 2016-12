Basket, Serie A: Brindisi cade a Bologna

La capolista Enel Brindisi perde 84-79 sul campo della Granarolo Bologna nel posticipo della nona giornata di serie A e viene agganciata in vetta a quota 14 punti da Sassari e Siena mentre la Virtus appaia al secondo posto a 12 Cantù e Roma. I pugliesi allenati da Piero Bucchi cadono dopo sei vittorie consecutivi: la prima e unica sconfitta stagionale risaliva allo scorso 20 ottobre, 67-59 in casa dell'Acea Roma.

La partita di Bologna è equilibrata per tre quarti con la Virtus, reduce da due sconfitte consecutive, che risponde colpo su colpo a Brindisi. Nel finale, con la Enel avanti 70-68, la squadra di Bechi si rifà sotto e poi scappa via con i canestri di Ware, Motum e Walsh per il 79-72. Brindisi si affida alla tattica del fallo sistematico ma i padroni di casa non sbagliano mai dalla lunetta e sigillano il successo. La Virtus ha 26 punti da Walsh e 20 da Motum mentre alla Enel non bastano i 18 di Campbell.