Basket, Serie A: colpo Venezia, Cremona al tappeto

Venezia torna subito al successo. La Reyer , nell'anticipo della nona giornata di serie A, vince in rimonta 77-64 sul parquet di Cremona , vendicando così il ko con Sassari e conquistando il terzo successo nelle quattro partite dell'era Markovski : raggiunto momentaneamente in classifica il blocco di squadre a otto punti. La Vanoli, avanti sino alla fine del terzo quarto, si fa invece beffare nel finale ed incassa la settima sconfitta.

Primo quarto equilibrato con le squadre che si alternano al comando: alla prima sirena Cremona è avanti di 5 (15-10). Un gap che aumenta gradualmente nel secondo e terzo periodo, con la Vanoli trascinata da Jackson, top scorer con 17 punti. Il massimo svantaggio, -18 (38-22), Venezia lo raggiunge ad inizio ripresa, ma di lì in poi cambia passo. Taylor e Peric, 15 centri per entrambi, salgono in cattedra e la Reyer torna in partita sino al 51-51 di fine terzo quarto. L'ultimo parziale è un monologo degli ospiti che, spinti dall'entusiasmo, lasciano solo le briciole agli avversari: per Cremona è notte fonda.