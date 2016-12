Nba: Bargnani brilla, i Knicks annientano i Magic

Grande prestazione di Andrea Bargnani nella vittoria dei suoi New York Knicks contro gli Orlando Magico per 121-83 nella notte Nba . Il 'Mago', dopo la lite di ieri con Garnett, mette a referto 17 punti . Successo anche per i Rockets che, a Houston, hanno la meglio per 105-83 su Golden State. I Los Angeles Lakers , all'ultima gara senza la stella Kobe Bryant, battono a Sacramento i Kings col punteggio di 106-100.

Seconda vittoria consecutiva per i Knicks che, a New York, sconfiggono Orlando 121-83 senza particolari problemi. La gara si chiude già nel secondo quarto con un parziale di 31-23 per i padroni di casa. Sono 17 i punti di Bargnani, corredati da 8 assist. Carmelo Anthony chiude il match con una doppia doppia frutto di 20 punti e 11 rimbalzi. Per i Knicks si tratta del secondo successo consecutivo dopo quello con Brooklyn.

E' sempre il solito immenso James Harden a trascinare Houston nella vittoria (105-83) su Golden State. Sono 34 i punti del 'Barba' con 7 assist e 4 rimbalzi. Altra grande prova d Dwight Howard che, ai 22 punti messi a segno, aggiunge il ricco bottino di 18 assist in 35 minuti di gioco. Ai Warriors non bastano i 22 di Stephen Curry che nulla può contro lo strapotere fisico sotto canestro di Houston.

I Lakers, orfani per l'ultima gara di Kobe Bryant, espugnano la Sleep Train Arena di Sacramento battendo 106-100 i Kings al termine di una gara vinta soltanto nell'ultimo parziale. I gialloviola, infatti, rimontano nel finale chiudendo il quarto quarto con il punteggio di 25-13. A decidere è la tripla del 101-97 di Jodie Meeks (autore di 19 punti) che spezza le gambe ai Kings. Nonostante i 20 a testa di Ben McLemore e DeMarcus Cousins, Sacramento deve così arrendersi.