Nba: Knicks e Bulls, che rivincite!

Notte di rivincite in Nba: New York e Chicago scacciano le crisi in cui erano piombate nelle ultime settimane con due importanti successi. I Knicks vincono 113-83 il derby contro i Nets e tornano a sorridere dopo 9 sconfitte consecutive: bene Bargnani con i suoi 16 punti. Trionfo anche per i Bulls che stendono Miami 107-87 e ottengono il primo grande risultato dopo il ko di Rose: senza di lui avevano finora conquistato un solo successo in 6 gare.