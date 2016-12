Basket, Eurolega: Siena-Zelona Gora 60-59, Viggiano decide nel finale

Jeff Viggiano ci ha preso gusto a mettere i tiri decisivi per Siena. Sì, perché la Montepaschi batte 60-59 lo Stelmet Zielona Gora nell'ottava giornata della prima fase di Eurolega al Mandela Forum di Firenze grazie ad una tripla dell'ala italoamericana, come successo in occasione della gara vinta a Malaga, in un finale molto vibrante. Con questo successo la squadra di Crespi sale a 3 vinte e 5 perse e resta in corsa per l'accesso alle Top 16.