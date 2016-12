Nba: Belinelli fermato dal fumo

Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato un corto circuito nella stanza dei generatori a provocare l'invasione di fumo. In contemporanea si è verificato anche lo spegnimento di alcune luci: non certo una bella figura per Città del Messico, che non ospitava una gara di regular season Nba dal 6 dicembre 1997 (allora si affrontarono Dallas e Houston). Adrian Perez, il marketing manager dell'arena, ha quantomeno assicurato che i tifosi saranno rimborsati.

Se Belinelli non gioca per cause di forza maggiore, Datome invece resta in panchina tutta la partita per scelta tecnica di Mo Cheeks. Detroit vince infatti a Milwaukee 105-98 grazie ai 24 punti di Andre Drummond, imbeccato dagli 11 assist di Brandon Jennings, ma l'italiano non trova spazio nelle rotazioni del coach dei Pistons.

La sfida della notte, senza dubbio, era quella del Moda Center tra Portland e Oklahoma City: a spuntarla sono stati ancora una volta i Blazers, che portano a 16-3 il record stagionale: 111-104 il punteggio in favore dei padroni di casa, trascinati da un pazzesco LaMarcus Aldridge (season high: 38 punti con 17/28 e 13 rimbalzi). Importanti successi anche per Atlanta (107-97 sui Clippers) e Indiana (95-86 su Utah).