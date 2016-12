Basket, Eurocup: Cantù primo stop, Varese fuori

Mercoledì amaro per le squadre italiane impegnato nell'ottavo turno della prima fase di Eurocup di basket : Cantù , già comunque qualificata alla seconda fase, incappa nella prima sconfitta europea in Belgio contro Ostenda (77-75) mentre la Cimberio Vares e cade 83-80 a Lione contro l'Asvel Villeurbane ed è matematicamente eliminata dalla competizione.

La FoxTown Cantù di Pino Sacripanti perde in volata 77-75 in Belgio contro Ostenda (entrambe già qualificate alla seconda fase) e incappa nel primo stop casalingo della stagione. Nel quarto periodo i brianzoli rimontano dopo aver inseguito per tutto il match (anche -9 nel secondo quarto): agguantato il pareggio a quota 75, i brianzoli vanno sotto e hanno la chance per pareggiare con 4 secondi sul cronometro ma Uter fallisce il tiro a fil di sirena. Non bastano i 20 punti di Jenkins e i 18 di Ragland.

A Lione la Cimberio Varese prova a tenere vive le ultime speranze di qualificazione ma i biancorossi perdono 83-80 contro l'Asvel Villeurbane e sono eliminati. A fine terzo quarto i ragazzi di Frates sono sotto 63-54 ma nel quarto periodo, finiti sotto di 12, si rifanno sotto e arrivano al -4 trascinati da Sakota. Varese si porta fino al -3 con una bomba di Clark ma poi è Sy, 14 punti, a mettere il canestro che dà il successo all'Asvel. Alla Cimberio non sono sufficienti i 15 punti di Banks e Hassell.