Basket, Eurolega: c'è Milano-Real. Banchi: "Sfida impossibile, proviamoci"

Reduce dal bruciante ko a Roma in campionato, l' Olimpia Milano cerca il riscatto in Eurolega contro il Real Madrid . Finora l'EA7 ha sempre vinto in casa in Europa ma stavolta di fronte avrà una squadra ancora imbattuta in stagione dopo 15 partite: "Potremmo chiamarla una sfida impossibile - commenta coach Banchi - ma abbiamo l'obbligo di soffermarci sull'aspetto affascinante di questa gara. Giochiamo contro i migliori, proviamo ad alzare il nostro livello".

Banchi confida nell'appoggio dei tifosi dell'Olimpia: “Affrontiamo questa gara in una cornice ideale, in un Forum che si annuncia gremito per rendere omaggio alla grande favorita per il titolo di Eurolega e anche per vedere se saremo capaci di dare un seguito alle recenti prove casalinghe”. Dal canto suo CJ Wallace, che ai tempi del Barcellona ha giocato due finali della lega spagnola contro il Real Madrid, ha la ricetta per compiere il miracolo: “Per avere la chance di batterli è necessario controllare il loro contropiede, non concedere molti canestri facili o rimbalzi offensivi”.