Nba, Anthony: "Stiamo giocando per la sconfitta"

Dopo la nona sconfitta consecutiva, subita contro i Pelicans 103-99, i Knicks sono una squadra in crisi. Anthony e compagni non vincono in casa dalla prima partita di regular season contro i Milwaukee Bucks, più di un mese fa. "Stiamo giocando per la sconfitta. Dobbiamo focalizzare il problema e capire come uscirne: non so ancora cosa sia giusto fare, forse è il caso di sedersi e parlarne, ma qualcosa dobbiamo fare", ha affermato Anthony.