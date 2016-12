Serie A: White-Bell, Reggio ferma Bologna

Va a Reggio il derby emiliano che apre l'ottava giornata della Serie A di basket. Lanciata dalla supercoppia di americani James White-Troy Bell, la Grissin Bon sconfigge 86-76 la Granarolo infliggendole la terza sconfitta dell'anno. Agli uomini di Bechi non bastano le prove di Jerome Jordan e Dwight Hardy, Bologna fallisce l'aggancio a Brindisi (impegnata domani nella supersfida contro Cantù) in vetta alla classifica.

I ragazzi di Menetti, tra le mura amiche, riscattano la pesante batosta di domenica scorsa contro Milano e dominano il derby emiliano. Reggio prende il largo sin dall'inizio grazie ad un 10-0 di parziale nei primi 4 minuti e poi resta avanti per tutta la gara, con Bologna che riesce ad avvicinarsi solo in prossimità dell'intervallo lungo (41-35 al riposo). Poi White e Bell (rispettivamente 27 e 25 punti) si caricano la squadra sulle spalle e la Granarolo, nonostante i 24 a referto di Jordan e i 21 di Hardy, deve alzare bandiera bianca. Nel prossimo turno Reggio, ora a 8 punti, sarà di scena a Sassari mentre Bologna, sempre a 10 in classifica, cercherà riscatto nel big match contro Brindisi.