Nba, il trucchetto costa a Kidd una multa di 50 mila dollari

Jason Kidd , allenatore dei Brooklyn Nets , si è reso protagonista di un singolare episodio. Durante la sfida contro i Lakers , a 8 secondi dal termine, con i suoi sotto di due e senza time-out disponibili, ha ordinato a Tyshawn Taylor di andargli addosso, così da rovesciare il bicchiere di soda che aveva in mano e fermare il gioco per dare gli ordini dell'ultimo attacco. Al Nba non è piaciuta la cosa e ha sanzionato Kidd con 50mila dollari di multa.

La commissione ha analizzato l'episodio e ha riscontrato l'intenzionalità dell'ex play dei New York Knicks nel farsi urtare (evidente il labiale "Hit me"). Nonostante il suo vice allenatore abbia potuto dare gli ultimi suggerimenti alla squadra, i Nets hanno comunque perso la gara di regular season. Infatti è stato Kevin Garnett a sbagliare il tiro del possibile over time e a fissare il risultato sul 96-94 finale. Doppia beffa per Kidd, sconfitto e multato.