Eurocup: Cantù e Sassari vincono all'overtime, Roma ko

Serata agrodolce per i colori azzurri in Eurocup . Cantù prosegue il suo percorso netto vincendo la settima partita su sette contro il Le Mans (88-86 dopo un supplementare). Si va all'overtime anche a Bilbao dove Sassari riesce nell'impresa di battere 93-91 i padroni di casa restando in vetta al Gruppo B. Perde invece Roma , battuta al Palatiziano dal Belfius Mons Hainault 61-60: qualificazione compromessa per la Virtus giunta al quinto ko.

La FoxTown continua a far sonare i suoi tifosi vincendo la settima gara consecutiva e restando saldamente al comando del Gruppo A: i canturini, avanti per trequarti della gara, subiscono un parziale di 26-16 nel quarto parziale da parte di Le Mans. Ma Joe Ragland, autore di 23 punti con 5 rimbalzi, è in grande forma e trascina i suoi all'overtime, vinto 11-9. Ottima anche la prova dell'azzurro Pietro Aradori che di punti ne mette a segno 15 con 7 assist e 3 rimbalzi.

Successo all'overtime anche per la Banca di Sardegna Sassari che sbanca Bilbao per 93-91. Caleb Green mette a referto una doppia doppia con 20 punti e 11 rimbalzi ma è Omard Thomas (21 punti per lui) a decidere il match con 5 punti nel finale di supplementare che regalano il successo ai sardi. §

Niente da fare, infine, per Roma, sconfitta 60-61 dal Belfius Mons Hainaut. Punteggio basso al PalaTiziano: gli unici due giocatori in doppia cifra per Roma sono Bobby Jones e Jimmy Baron a quota 10. I capitolini crollano ancora una volta nel finale: nel quarto parziale la Virtus, avanti 56-52 a 6' dal termine, viene rimontata e superata da Belfius che vince la sua prima partita in questa Eurocup.